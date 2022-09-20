Solgar Vitamin D3 (Cholecalciferol) 250 mcg (10000 IU) 120 капсул

Витамин D3 представляет собой форму витамина D, используемую для восполнения дефицита в организме.
Добавки с витамином д3
Информация о продукте Solgar - Витамин D3 (холекальциферол) 10 000 МЕ - 120 мягких капсул Solgar VItamin D3 представляет собой пищевую добавку, не содержащую ...
Информация о продукте 50 мкг (2000 МЕ) Помогает поддерживать крепкие кости Поддерживает здоровье зубов Без ГМО Кошерный/Халяль ...
Информация о продукте California Gold Nutrition Витамин D3, 125 мкг (5000 МЕ) Содержит витамин D3 (холекальциферол) из ланолина Поддерживает ...
Информация о продукте Витамин D помогает регулировать и контролировать метаболизм кальция и фосфора, способствуя всасыванию этих двух минералов в тонком ...
Vitamin D3 5000 МЕ (BioSchwartz) 360 капсул
Витамин D3 положительно воздействует на организм, способствуя, кроме прочего, оздоровлению сердечно-сосудистой системы, укреплению костей, формированию ...