Добавки с витамином д3

Витамин D3 представляет собой форму витамина D, используемую для восполнения дефицита в организме.

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Solgar Vitamin D3 (Cholecalciferol) 250 mcg (10000 IU) 120 капсул

Solgar Vitamin D3 (Cholecalciferol) 250 mcg (10000 IU) 120 капсул

От 2300 руб

Информация о продукте Solgar - Витамин D3 (холекальциферол) 10 000 МЕ - 120 мягких капсул Solgar VItamin D3 представляет собой пищевую добавку, не содержащую ...

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NOW Foods Supplements, Витамин D-3 2000 МЕ 240 капсул

NOW Foods Supplements, Витамин D-3 2000 МЕ 240 капсул

От 1999 руб

Информация о продукте 50 мкг (2000 МЕ) Помогает поддерживать крепкие кости Поддерживает здоровье зубов Без ГМО Кошерный/Халяль ...

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California Gold Nutrition, Витамин D3, 125 мкг (5000 МЕ), 360 мягких капсул

California Gold Nutrition, Витамин D3, 125 мкг (5000 МЕ), 360 мягких капсул

От 1999 руб

Информация о продукте California Gold Nutrition Витамин D3, 125 мкг (5000 МЕ) Содержит витамин D3 (холекальциферол) из ланолина Поддерживает ...

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Carlson – Vitamin D3, 5000 IU (125 mcg) 360 капсул

Carlson – Vitamin D3, 5000 IU (125 mcg) 360 капсул

От 1500 руб

Информация о продукте Витамин D помогает регулировать и контролировать метаболизм кальция и фосфора, способствуя всасыванию этих двух минералов в тонком ...

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Vitamin D3 5000 МЕ (BioSchwartz) 360 капсул

Vitamin D3 5000 МЕ (BioSchwartz) 360 капсул

от 2600руб

Витамин D3 положительно воздействует на организм, способствуя, кроме прочего, оздоровлению сердечно-сосудистой системы, укреплению костей, формированию ...

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